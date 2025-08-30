شراكة مصرية صينية.. جامعة أسوان تعزز حضورها الأكاديمي عالميًا (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

قام وفد من جامعة أسوان برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بزيارة رسمية إلى جامعة الصين للتعدين والتكنولوجيا، إحدى الجامعات الرائدة في آسيا في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي.



أتى ذلك في إطار رؤية جامعة أسوان لتعزيز التعاون الدولي والانفتاح على المؤسسات الأكاديمية العالمية.

وعقد الدكتور مهلل والوفد المرافق له سلسلة من اللقاءات المثمرة مع مسؤولي الجامعة الصينية، على رأسهم البروفيسور Chen Hao، أستاذ الهندسة الكهربائية ورئيس مركز المركبات الكهربائية، إلى جانب نائب رئيس الجامعة ومسؤول العلاقات الدولية، وبحضور الدكتور محمود عبدالوهاب، أستاذ الهندسة الكهربائية المساعد بكلية الهندسة جامعة أسوان.

وقام وفد جامعة أسوان بجولة داخل عدد من المعامل والمراكز البحثية المتقدمة، حيث تمت مناقشة فرص التعاون البحثي، وتبادل الباحثين، وتنفيذ مشاريع علمية مشتركة بين الجانبين.

وقال الدكتور مهلل: "إن هذه الزيارة فتحت آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات والتعاون البحثي في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، النقل الكهربائي، والهندسة البيئية"، مؤكدًا أنهم يعملون على تحويل هذه التفاهمات إلى اتفاقيات فاعلة تخدم طلاب الجامعة وباحثيها وأعضاء هيئة التدريس في مختلف الكليات البالغ عددها 18 كلية ومعهدين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة جامعة أسوان لرفع تصنيفها الأكاديمي والبحثي، وتفعيل برامج تبادل دولي تسهم في تطوير قدرات الكوادر العلمية وتعزيز جودة البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة.

وأعرب رئيس جامعة الصين للتعدين والتكنولوجيا عن سعادته بالتعاون المرتقب، مؤكدًا: "نتطلع إلى شراكة طويلة الأمد مع جامعة أسوان، التي تعكس روح التعاون بين البلدين وتدعم الابتكار في القطاعات الحيوية التي تشكل مستقبل التعليم والبحث العلمي."





