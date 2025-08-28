مصرف محلة مالك خطر يهدد حياة المواطنين والأطفال في كفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

يعاني أهالي قرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ من أزمة متفاقمة بسبب مصرف صرف صحي يمتد بطول القرية من الشرق إلى الغرب، بداية من مجمع مدارس محلة مالك وحتى كوبري القرية.

"المصرف بؤرة خطيرة تتجمع فيه الشوائب والقمامة، وتتصاعد منه روائح كريهة نفاذة تسببت في معاناة يومية للأهالي"، بتلك الكلمات تحدث نادر روية، أحد شباب قرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق لمصراوي راصدًا معاناتهم كأهالي القرية مع أزمة المصرف.

خطر على الأطفال

أكد روية أن المشكلة الأكبر في لعب الأطفال بجوار المصرف، وهو ما عرض حياتهم للخطر أكثر من مرة إذ شهدت القرية وقائع متكررة لسقوط أطفال في المصرف، وتم إنقاذ بعضهم من الموت المحقق.

ولفت إلى أن أهالي القرية يخشون من وقوع كوارث جديدة إذا استمر الوضع كما هو عليه بنفس الوضع القائم للمصرف إلى جانب تكاثر القوارض والزواحف وانتشارها في المنازل المحيطة للمصرف، وكذا تهدبد حياة الأهالي بأمراض وأوبئة محتملة بسببه.

أزمة بيئية

وأوضح حافظ الديناصوري، محام من أبناء القرية أنه بجانب المخاطر الصحية تتسبب تراكم الشوائب بالمصرف في سد المدخل الغربي للقرية، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى مجمع المدارس وجسر نهر النيل.

كما أن الطريق الموازي للمصرف يُعد محورًا رئيسيًا يربط محلة مالك بعزبة حماد والبدالة المجاورتين لقرية محلة مالك مما يجعل المعاناة مضاعفة لسكان القرية والمارة يوميًا.

مطالب الأهالي

أما محمد بهجات شهلوي، من أبناء القرية فقال إن أهالي قرية محلة مالك يطالبون بسرعة التدخل العاجل من قبل الجهات التنفيذية لتغطية المصرف وإزالة أكوام القمامة المتراكمة به حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأضاف أن تغطيته لن تقتصر فائدته على حل الأزمة الصحية والبيئية فقط، بل ستفتح الباب أمام استغلال المساحة المغطاة في إقامة منافع عامة، مثل إنشاء سوق للقرية بديلا للسوق الحالي بعيدًا عن الزحام الذي يشهده.

تشديد الأهالي ورد مسئول

شدد أهالي القرية بأن مشكلتهم مع المصرف ليست وليدة اللحظة، بل مستمرة منذ سنوات دون حلول جذرية، ويأملون أن تجد استغاثاتهم تلك المرة صدى لدى المسؤولين لرفع المعاناة عنهم، وإنقاذ القرية من مصدر خطر دائم يهدد حياة أبنائها.

وفي السياق قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ في تصريحات خاصة لمصراوي إن مصرف قرية محلة مالك تابع لإدارة صرف غرب كفر الشيخ لكن أي مشروع الآن في القرى أصبح تابع لحياة كريمة سوف يجرى التعامل معها بمعرفتهم.