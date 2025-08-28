تحفيظ قرآن ومجالس علم.. نشاط مساجد جنوب سيناء في الموسم الصيفي

جنوب سيناء – رضا السيد:

تشهد مساجد جنوب سيناء نشاطًا ملحوظًا خلال الموسم الصيفي، بهدف بناء الوعي الديني الصحيح، وتعزيز الأمن الفكري للمجتمع، وتعزيز قيم المواطنة.

قال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية بجميع المساجد على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتفعيل الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي للمساجد، وجعلها منارات للعلم والمعرفة، وعدم اقتصارها على أداء الصلوات فحسب، بل أصبحت منطلقًا للدروس وحلقات العلم.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه يجري تفعيل جلسات مكاتب التحفيظ ثلاث أيام في الأسبوع، بواقع 34 جلسة في اليوم، وتفعيل الدروس المنهجية كل يوم أحد بعد صلاة المغرب، وجرى بالفعل تنفيذ 84 جلسة، إضافة إلى تفعيل النشاط الصيفي للأطفال يوم الإثنين والأربعاء من كل أسبوع داخل 84 مسجد.

وأكد أنه يجري تنظيم ندوات علمية يوم الإثنين من كل أسبوع بإجمالي 42 ندوة، إضافة إلى تفعيل نشاط المنبر الثابت، الذي يعد أحد أهم أدوات الدولة في بناء الوعي الديني الصحيح، وتعزيز الأمن الفكري للمجتمع، ومنارة لتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الأفكار الهدّامة التي تسعى لتفتيت النسيج المجتمعي، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة والانتماء للوطن، بإجمالي 42 جلسة كل يوم ثلاثاء.

وتابع: كما يجري عقد مجالس العلم والذكر يومي السبت والخميس من كل أسبوع، وجرى عقد 84 جلسة حتى الآن، إضافة إلى 84 درس لجميع الأئمة، و2 قافلة دعوية داخلية كل أسبوع بجانب القوافل الخارجية.

وأشار إلى أن المديرية تتعاون مع كفة الجهات الأخرى من خلال تنظيم ندوات توعوية للشباب داخل 16 مركز شباب، و3 محاضرات شهريًا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، إضافة إلى التعاون مع مديرية الصحة، وقصور الثقافة.

ولفت إلى أن حلقات تحفيظ القرآن تعد استثمارًا حقيقيًا في الأجر والثواب، كونها لا تقتصر على تعليم تلاوة وحفظ كتاب الله فحسب، بل هي مشروع تربوي متكامل يهدف إلى بناء جيل واعٍ، متصل بكتاب الله، وأساس متين لبناء مستقبل زاهر، ينهض على قيم القرآن وأخلاقه، ويصون هوية الأمة ويقوي نسيجها المجتمعي.

كما أكد أن مجالس الفقه تستهدف بيان الأحكام الشرعية، بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة الدعوية، لنقل رسالة الدين الحنيف بأسلوب وسطي معتدل يُراعي الواقع ويُعزّز القيم الأخلاقية.