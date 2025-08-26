سوهاج- عمار عبدالواحد:

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الطالبة أسماء قبيصي بكلية الآداب لحصولها على المركز الأول على مستوى 20 جامعة مصرية في مسابقة ريادة الأعمال، خلال المشاركة في الملتقى القمي الأول للابتكار المستدام، الذي نظمته جامعة طنطا في الفترة من 22 حتى 25 من أغسطس الجاري، مشيدا بتميز وتألق طلاب الجامعة في كافة المجالات، ونجاحهم في تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية في مختلف اللقاءات والمحافل المحلية والقمية، مؤكدا أن إدارة الجامعة تحرص على دعم ورعاية طلابها الموهوبين والمتميزين، وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع الطلاب علي الابتكار والإبداع، وإطلاق الأفكار الخلاقة التي تساهم في حل العديد من المشكلات والقضايا التي تواجه المجتمع المصري، وتتواكب مع الخطط التنموية للدولة، وتساعد في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعرب الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فخره بطلبة وطالبات الجامعة الموهوبين والمتميزين، الذين يمثلون اسم الجامعة باعتبارهم صورة مشرفة، مشيدًا بمجهود الادارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وإدارة النشاط العلمى لاحتضانها ورعايتها للطلاب بمختلف الكليات، واكتشاف الموهوبين منهم وتصعيدهم للمشاركة في كافة المسابقات والمؤتمرات القَمية، مشيرا إلى أن الملتقى القمي الأول للابتكار هدف إلى تنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية بضرورة دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية.

وقال الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية إن الملتقى تضمن عدد من المسابقات ومنها مسابقة ريادة الأعمال، البحث العلمي، الابتكار المستدام، الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وأيضا مسابقات البيئة والتنمية الزراعية، المجال الطبي والبيوتكنولوجي، وقد حصلت الجامعة على المركز الأول في مسابقة ريادة الأعمال، عن المشروع الذي قدمته الطالبة أسماء قبيصي، وتقديمها حلًا مبتكرا لمعالجة مشكلة الصدفية، وهو مرض مزمن يعاني منه الملايين حول العالم.

فيما أوضح هاني بدوي مدير النشاط العلمي، أن الجامعة شاركت بوفد مكون من 3 طلاب، حيث شارك الطالب عبد الرحمن ياسر بكلية الهندسة بمشروع في مجال الذكاء الاصطناعي، وشارك الطالب محمد إبراهيم بكلية الهندسة بمشروع عن الابتكارات الهندسية، والطالبة أسماء قبيصي بكلية الآداب بمشروع عن ريادة الأعمال.