إعلان

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

02:11 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر
  • عرض 4 صورة
    المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر
  • عرض 4 صورة
    المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر- محمد محروس:

اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تنسيق القبول بالثانوية العامة للمرحلة الثالثة ليصبح 220 درجة، بعد أن كان 232 درجة في المرحلة الأولى و225 درجة في المرحلة الثانية.

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024 / 2025.

وأوضح الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن عدد المتقدمين لأمتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية في نظام الطلاب المنتظمين بلغ 3940 طالبًا، نجح منهم 3384 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 89.4%. وفي نظام طلاب المنازل تقدم 99 طالبًا، نجح منهم 86 طالبًا بنسبة نجاح وصلت إلى 97.7%.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن محافظ الأقصر اعتمد أيضًا تنسيق القبول بالمرحلة الثالثة للدبلومات الفنية، مشيرًا إلى أن التنسيق متوفر بكل مدرسة، وللاستفسار يمكن الرجوع إلى إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد المطلب عمارة الشهادة الإعدادية الأقصر امتحانات الدور الثاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
وسط ترقب السوق.. توقعات عالمية ومحلية لقرار المركزي لسعر الفائدة الخميس
مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها