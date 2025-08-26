محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

الأقصر- محمد محروس:

اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تنسيق القبول بالثانوية العامة للمرحلة الثالثة ليصبح 220 درجة، بعد أن كان 232 درجة في المرحلة الأولى و225 درجة في المرحلة الثانية.

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024 / 2025.

وأوضح الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن عدد المتقدمين لأمتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية في نظام الطلاب المنتظمين بلغ 3940 طالبًا، نجح منهم 3384 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 89.4%. وفي نظام طلاب المنازل تقدم 99 طالبًا، نجح منهم 86 طالبًا بنسبة نجاح وصلت إلى 97.7%.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن محافظ الأقصر اعتمد أيضًا تنسيق القبول بالمرحلة الثالثة للدبلومات الفنية، مشيرًا إلى أن التنسيق متوفر بكل مدرسة، وللاستفسار يمكن الرجوع إلى إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.