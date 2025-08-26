

الدقهليةـ رامي محمود:

حصل "مصراوي" على عدد من الصور التي التقطت للقارئ الشاب الشيخ محمد رضا الطنطاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمرًا يناهز 34 عامًا متأثرًا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى توقف عضلة القلب، عقب انتهاءه من أداء صلاة العشاء بين أبناء قرية الخمسة مركز تمي الامديد محافظة الدقهلية.

وظهر القارئ خلال أخر عزاء شارك به كقارئًا بمسقط رأسه قرية الخمسة وكأنه كان يودع أبناء القرية، خاصة أن حرص على التقاط العديد من الصور بين أبناء قريته ومحبيه.

وظهرت الصور عبر صفحة القارئ من آخر عزاء شارك في، إذ كتب عليها: "دعواتكم بالتوفيق والقبول".

وظهر القارئ في الصور بين أبناء قريته ومحبيه ومؤيدي سماعه، خاصة أنه كان من الأصوات المميزة التي يتمتع بصوت رحيم يدخل القلوب وجعله قبلة الباحثين عن القراء في العزاءات.

وكشف صلاح هلال، نجل خالة القارئ الشيخ محمد رضا الطنطاوي، ابن قرية الخمسة مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل.

وقال إن وفاته جاءت عقب أداء صلاة العشاء جماعة بين أبناء قرية المصلين، وفور عودته إلى المنزل شعر بحالة ضيق في التنفس أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والنفسية وتوقف عضلة القلب.

وأضاف نجل حالة الراحل في تصريحات لـ مصراوي، أن الراحل كان يبلغ من العمر 34 عامًا، وذاع صيته بين أقرانه في دولة التلاوة لما يتمتع به من خشوع في قراءة القرآن الكريم جعلته قبلة الباحثين عنه للمشاركة في القراءة والتلاوة بالعزاءات.

وأشار نجل حالة الراحل أن الراحل لديه طفلان "رضا" 4 سنوات، "علي" عاما واحدًا.

كانت عائلة الطنطاوي، قد أعلنت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وفاة القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي ابن قرية الخمسة مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

وقررت الأسرة إقامة العزاء بدار المناسبات بقرية الخمسة على أن يكون العزاء مفتوح لكافة القراء.