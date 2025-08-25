طفل الكاراتيه دهسه جرار زراعي في المنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي طفل مصرعه، اليوم الإثنين، بعدما دهسه جرار زراعي بقرية أبو مشهور التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، في حادث أليم أثار حزنًا واسعًا بين أهالي القرية.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا بالواقعة من مركز شرطة بركة السبع، والذي أفاد بمصرع الطفل "صلاح.ع.م.ع" إثر سقوطه أسفل الجرار. وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى بركة السبع العام تحت تصرف النيابة العامة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية الذين تداولوا صورًا للطفل، الذي كان يمارس رياضة الكاراتيه، مؤكدين تفوقه الدراسي وحسن خلقه. وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.