اتهموها بالجنون وقتلهم.. والدة "أطفال المنيا" تعود من "العباسية" وحيدة (صور)

09:09 م الأحد 24 أغسطس 2025
    أطفال المنيا
    والد أطفال المنيا الستة المتوفين
    أطفال المنيا المتوفين
    أطفال المنيا المتوفين
    والد أطفال المنيا
    أحد أطفال المنيا
    أطفال المنيا
    أطفال المنيا
    أحد أطفال المنيا
    أحد أطفال المنيا
المنيا - جمال محمد:

بعد أيام عصيبة عاشتها بين شبهات بقتل أبنائها الستة وزوجها، وقرار بإيداعها مستشفى الأمراض النفسية، عادت السيدة أم هاشم أحمد عبد الفتاح إلى أهلها وحيدة، بعد أن كشفت تحقيقات الداخلية عن مفاجأة قلبت القضية رأسًا على عقب.

كانت والدة أطفال دلجا قد ضاقت عليها دائرة الشك، خاصة بعدما تلعثم لسانها حزنًا على أطفالها الذين رأتهم يموتون واحدًا تلو الآخر، وتضاربت أقوالها أمام جهات التحقيق، حتى إن النيابة أمرت بإيداعها مستشفى العباسية، وهو ما زاد من همسات الأهالي بأنها هي الفاعلة، لنجاتها من الخبز المسموم في الليلة المشؤومة.

لكن بيان وزارة الداخلية جاء ليكشف الحقيقة كاملة، معلنًا أن الزوجة الثانية هي من دست السم في الخبز، بهدف التخلص من "ضرتها" وأبنائها خوفًا من أن ينفصل زوجها عنها.

وبحسب علي محمد، عم الأطفال المتوفين، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، فإن "أم هاشم" خرجت من المستشفى منذ أيام قليلة، وعادت لمنزل أسرتها ببني سويف، بعد 15 عامًا من الزواج، خالية اليدين، تاركة خلفها منزلًا تم تشميعه، وذكرى زوج وستة أطفال قُتلوا جميعًا بدم بارد.

مستشفى الأمراض النفسية والدة أطفال دلجا النيابة وفاة أطفال المنيا أطفال المنيا مستشفى العباسية جريمة قتل
