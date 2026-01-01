بالأرقام.. محافظ أسيوط يزيح الستار عن خريطة مشروعات 2026

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تستقبل العام الجديد بخطوات واثقة، مدعومة بحزمة من المشروعات النوعية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتعكس توجه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، استنادًا إلى ما تحقق خلال عام 2025 من إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وأوضح المحافظ أن قطاع التعليم يأتي في مقدمة الأولويات، حيث يجري تنفيذ وطرح 49 مدرسة جديدة تضم 1033 فصلًا دراسيًا، إلى جانب دخول عدد من المدارس الخدمة خلال 2026، والتوسع في إنشاء فصول إضافية ورياض أطفال للحد من الكثافات، مع دعم التعليم الفني والتكنولوجي وربطه باحتياجات سوق العمل.

وفي القطاع الصحي، أشار إلى استمرار تشغيل وتسلم وحدات صحية جديدة ومطورة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، فضلًا عن قرب افتتاح مستشفى ديروط المركزي المقام على مساحة 16.5 ألف متر مربع، بتكلفة 724 مليون جنيه وبطاقة 172 سريرًا، إلى جانب استكمال العمل بمستشفيي ساحل سليم وأبنوب، مع التوسع في ميكنة الخدمات الصحية وربط المنشآت الطبية إلكترونيًا لتحسين جودة وسرعة الخدمة.

وفي مجال البنية التحتية، أكد المحافظ الانتهاء من عدد كبير من مشروعات مياه الشرب ضمن «حياة كريمة» بتكلفة تقترب من ملياري جنيه، بما يسهم في تحسين الضغوط وزيادة كميات المياه المنتجة، إضافة إلى الانتهاء من مد خدمة الصرف الصحي لـ76 قرية وإنشاء محطة معالجة واحدة بتكلفة 4.5 مليار جنيه، تمهيدًا لدخولها الخدمة خلال 2026، واستمرار العمل بمد الخدمة لـ50 قرية أخرى بتكلفة 9.4 مليار جنيه، وإنشاء 8 محطات معالجة بتكلفة 5.9 مليار جنيه.

وفي قطاع الطرق، أوضح المحافظ أن العام الجديد سيشهد الانتهاء من محور ديروط بتكلفة 3.5 مليار جنيه لتعزيز الربط بين شرق وغرب النيل، إلى جانب استكمال ازدواج ورفع كفاءة الطريق الزراعي أسيوط–ديروط بطول 61 كم، ورفع كفاءة وصلة دشلوط على الصحراوي الغربي، واستكمال تطوير الطريق الصحراوي الغربي لدعم السيولة المرورية وحركة التجارة.

كما أشار إلى قرب افتتاح مركز تدريب الحرف اليدوية والتراثية «خان الخليلي» بمركز الفتح ليكون منصة للتدريب والعرض ودعم الحرفيين، والانتهاء من تجهيز معرض دائم لمنتجات المحافظة والجمعيات الأهلية أسفل كوبري فيصل لدعم الأسر المنتجة وخلق فرص عمل، فضلًا عن استمرار دعم تكتل الرمان بمركز البداري داخل مجمع الصناعات الغذائية باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار إنهاء طلبات التصالح وتقديم التيسيرات للمواطنين الجادين، بالتوازي مع التعامل الحاسم مع أي مخالفات جديدة، ومواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.