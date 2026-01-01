تداول 19 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

رست 13 سفينة بضائع على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 19000 طن بضائع و845 شاحنة و41 سيارة، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1770 راكباً.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و322 شاحنة و27 سيارة، بلغت الصادرات 14000 طن بضائع و523 شاحنة و14 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا العبارة امل، بينما تغادر السفينتان PELAGOS Express والحرية 2 اليوم الخميس، واستقبل الميناء أربع سفن وهي: Li Pan Li، وPoseidon Express، وBridge، والحرية، وغادرت السفينتان Alcudia Express وأمل.

وسجل ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و158 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أور وسينا، كما استقبل ميناء السويس السفينة ADONIS قادمة من اليمن.