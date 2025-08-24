أسرة "أطفال المنيا" تطالب بالقصاص بعد اتهام زوجة الأب بقتلهم

المنيا - جمال محمد:

طالبت أسرة "أطفال المنيا"، الذين توفوا مع والدهم في حادث تسمم غامض، بالقصاص العاجل من المتهمة، وذلك في أول تعليق للأسرة بعد إعلان وزارة الداخلية رسميًا أن زوجة الأب الثانية هي المسؤولة عن الجريمة التي هزت قرية دلجا.

وقال علي محمد عم الأطفال، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن إعلان وزارة الداخلية عن المتهمة الرئيسية "أثلج صدورهم" بعد 43 يومًا من الألم والغموض، مشددًا على ضرورة القصاص منها في أسرع وقت ممكن.

وكشف بيان الداخلية أن زوجة الأب وضعت مادة سامة في خبز أعدته لأبناء زوجها، رغبةً منها في التخلص منهم ومن والدتهم، لاعتقادها أن زوجها سينفصل عنها بعد أن أعاد زوجته الأولى إلى عصمته مؤخرًا.

وأضاف العم أن الأجهزة الأمنية فرضت حراسة مشددة على المتهمة خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لكونها في أواخر شهور حملها وقت وقوع الجريمة، وفور ولادتها الأسبوع الماضي، استؤنفت التحقيقات معها حتى تم الإعلان عن تورطها.

وكانت المأساة قد بدأت في 11 يوليو الماضي بوفاة 3 أطفال، ولحق بهم شقيقهم الرابع، ثم شقيقتان أخريان، وأخيرًا والدهم، بينما كانت وزارة الصحة قد استبعدت في وقت سابق وجود أي أمراض معدية أو أوبئة بالقرية.

