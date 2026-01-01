جامعة المنيا تطلق شعارها الجديد احتفالًا باليوبيل الذهبي

وافق مجلس جامعة المنيا والمجلس الأعلى للجامعات، على اعتماد الشعار الجديد للجامعة، وذلك في إطار احتفالاتها باليوبيل الذهبي، إذ يجسّد الشعار الهوية البصرية للجامعة مستلهمًا من شعارها الحالي، بما يعكس تاريخها العريق ورؤيتها المستقبلية، في صياغة تجمع بين الأصالة والحداثة.

ويُعبّر الشعار الجديد عن قيم جامعة المنيا في العلم والابتكار والتنمية والانتماء الوطني، ويتصدره رأس الملكة نفرتيتي كرمز للهوية الثقافية والحضارية لمحافظة المنيا، في تصميم هندسي واضح وألوان ذهبية تعكس القيمة التاريخية والتميز الفني، وتواكب مكانة الجامعة ودورها الأكاديمي والمجتمعي.

وجاء اعتماد الشعار عقب تنظيم مسابقة مجتمعية لتصميمه، شارك فيها أكثر من 800 عمل، خضعت جميعها للتقييم من قِبل لجنة متخصصة من كبار الخبراء. واستجابة لرغبة المجتمع الجامعي في الحفاظ على هوية الشعار الأصلي مع تطويره، تقرر اعتماد الشعار المُقدَّم سابقًا من فريق عمل كلية الفنون الجميلة برئاسة الدكتور عميد الكلية.

وتقدم الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا بخالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين في المسابقة، مثمنا إسهاماتهم الإبداعية التي عكست روح الانتماء والاعتزاز بتاريخ الجامعة ومسيرتها الممتدة.