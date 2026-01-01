إصابة 15 شخصًا في حادث على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان

أصيب 15 شخصًا، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الخميس، على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان -القاهرة"، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الطرق بالمحافظة اليوم إلى 21 مصابًا بعد وقوع حادث آخر في الساعات الأولى من الصباح.

تلقى اللواء عبد الله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة دراو بورود بلاغ حول انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، ما تسبب فى إصابة 15 شخصًا، جرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت محافظة أسوان، شهدت حادثًا مماثلًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 1 يناير 2026، على الطريق الزراعي أمام قرية الرغامة بكوم أمبو، إذ أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل، وجرى نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى.

وجاءت بيانات الضحايا على النحو التالي: أبو عوف محمد إبراهيم، 49 سنة، محمد إبراهيم محمود، 79 سنة، حسن عبدالراضى محمد، 59 سنة، سيد أحمد سيد عبد الله، 60 سنة، محمد عبد الفتاح محمد، 58 سنة، ومحمد إبراهيم عربى، 70 سنة.