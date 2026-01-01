استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج، طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر، في حالة إعياء شديد مصحوبة بإفرازات كثيفة، ما استدعى التعامل الفوري مع الحالة نظرًا لخطورتها.

ورغم أن الأعراض الظاهرة في البداية كانت توحي بإصابتها بنزلة شعبية حادة، إلا أن يقظة الطبيبة المعالجة وعدم اطمئنانها للتشخيص المبدئي دفعا للاشتباه في وجود حالة تسمم، يرجح أن تكون ناتجة عن مبيد حشري.

وخلال المتابعة الدقيقة والفحص الشامل للحالة، تم اكتشاف عقرب حي داخل ملابس الطفلة، وتبين أنه من الأنواع الكبيرة شديدة السمية، وفي غضون ثواني، ظهرت على الطفلة أعراض لدغة العقرب الحادة ودخلت في حالة حرجة للغاية.

وتحرك الفريق الطبي بسرعة وكفاءة عالية، حيث جرى التعامل مع الحالة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، وتم إعطاء 15 جرعة من المصل المضاد، ما أسفر عن تحسن ملحوظ واستجابة إيجابية سريعة في الحالة الصحية للطفلة.

ولا تزال الطفلة تخضع للمتابعة الطبية الدقيقة داخل المستشفى، مع توقع الحاجة إلى متابعة إنزيمات القلب خلال الفترة المقبلة للاطمئنان الكامل على استقرار حالتها الصحية.

ويأتي هذا النجاح الطبي بمتابعة الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وتحت إشراف الدكتور محمد مرتضى الجبالي مدير مستشفى جهينة المركزي، والدكتور علاء النحاس نائب مدير المستشفى، والدكتور محمود عبدالعزيز نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد حسن الميري رئيس الهيئة الطبية، والدكتور إبرام بطرس مدير الاستقبال والطوارئ.

وضم الفريق الطبي الذي باشر متابعة الحالة: الدكتورة ماريهان نظمي، والدكتور عمرو جمال، والدكتورة يوستينا.