إصابة طالبين في حادث انقلاب موتوسيكل بنجع حمادي

ُصيب طالبان، اليوم الخميس، في حادث انقلاب دراجة نارية بشارع 30 مارس بمدينة نجع حمادي، محافظة قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بدائرة مركز نجع حمادي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة: الطالب فاروق عبدالله فؤاد، 14 عامًا، باشتباه كسر في الساق اليسرى، والطالب أحمد معتز محمد، 16 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات وبيان أسباب الحادث.