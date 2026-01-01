البنوك تغلق أبوابها اليوم أمام العملاء لهذا السبب

أغلقت البنوك أبوابها أمام العملاء اليوم الخميس بمناسبة إغلاق السنة الميلادية 2025 التي تتزامن مع أول يوم في العام الجديد.

قبل يومين أعلن البنك المركزي تعطيل العمل غدا بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025، الذي يوافق الأول من يناير 2026 على أن تعود للعمل يوم الأحد.

تفتح البنوك أبوابها في أيام العمل أمام العملاء من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 3 ظهرا من الأحد إلى الخميس باستثناء العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.