زوجة الأب.. الداخلية تكشف لغز مصرع أطفال المنيا

كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مصرع أسرة بدير مواس بمحافظة المنيا.

أسفرت التحريات عن تورط زوجة الأب الثانية في ارتكاب الواقعة، حيث قامت بوضع مادة سامة في خبز الطعام الذي تعده لأطفال زوجها، في إطار رغبتها في التخلص منهم ومن والدتهم، وذلك بعد قيام زوجها برد الزوجة الأولى لعصمته مؤخرًا واعتقادها بأنه سوف ينفصل عنها.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوصول ثلاثة أطفال متوفين ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة بمستشفى دير مواس المركزي يوم السبت 12 يوليو، دون معرفة أسباب الوفاة.

تبين وفاة الأشقاء: محمد ناصر محمد (11 سنة)، عمر (7 سنوات)، ريم (10 سنوات)، وإصابة شقيقهم أحمد بحالة إعياء شديدة، حيث توفي بعدهم بساعات. كما نُقلت الطفلتان فرحة (14 سنة) ورحمة (12 سنة) – شقيقتا الأطفال الأربعة المتوفين – إلى مستشفى صدر المنيا، وتم وضعهما تحت الملاحظة بعد ظهور أعراض مرضية عليهما، وتوفيتا لاحقًا.

وبسبب غموض وقائع الوفاة، أرجع بعض أهالي قرية دلجا أسباب الوفاة إلى إصابة الأطفال بمرض غامض، فيما زعم آخرون وجود سحر أو مس، بينما ذهب فريق ثالث إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وأصدرت وزارة الصحة بيانًا أكدت فيه عدم وجود أمراض معدية أو أوبئة داخل القرية بعد أخذ العديد من العينات من المنازل والمياه وفحصها، وأن الحالة الصحية العامة بالقرية مستقرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.