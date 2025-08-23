الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

حصل "مصراوي" على الكشوف الكاملة للحصيلة النهائية لعدد ضحايا ومصابي حادث الغرق الذي وقع، اليوم السبت، بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي غربي الإسكندرية.

وبلغ إجمالي عدد الضحايا والمصابين 34 حالة، بواقع 6 حالات وفاة بمشرحة مستشفى العامرية العام، و28 مصابًا موزعين بواقع 14 حالة بمستشفى العجمي و11 بمستشفى العامرية و3 حالات أسُعفت بموقع الحادث.

ووفقًا لمصادر طبية، أسفر الحادث عن إصابة كل من حبيبة السيد، 16 سنة، نور ممدوح، 16 سنة، سلمى عصام، 16 سنة، فارس ياسر، 16 سنة، ويسا ساويرس، 16 سنة، فضلًا عن جثة لمجهول الهوية، 16 سنة.

وأصيب كل من "صهباء ناصر عبد الله، 16 سنة، وريهام أحمد محمود، 17 سنة، وأسماء نور، 16 سنة، وأيه أحمد أبو الوفا، 17 سنة، وولاء بليغ حمدي، 18 سنة، وداليا محمد أحمد، 17سنة، وشهد رجب ناصر، 16 سنة، ورانيا حمدي السيد، 17 سنة، وندى عصام لطفي، 15 سنة، وعلا السيد سيف، 18 سنة، وزهراء عمر محمد، 18 سنة".

كما أصيبت كل من "سمر فراج عبد الفتاح، 18 سنة، وندى ياسر السيد، 17 سنة، وملك محمد وائل، 16 سنة، وأمنية جمال فتحي، 15 سنة، وهدى علاء محمود، 20 سنة، وخديجة عاطف محمد، 17 سنة، وسارة محمد، 19 سنة، وحبيبة عارف، 16 سنة، ورانسي محمد طلعت، 17 سنة".

وتضمنت قائمة المصابين كل من "نورهان علا عبد الحميد، 18 سنة، ومك سام عبد المولى، 17 سنة، وبسنت فوزي عطية، 17 سنة، ودنيا عبد العال يوسف، 16 سنة، وريتاج أحمد رجب، 15 سنة، ودنيا أحمد عبد الرحيم، 23 سنة، وسيف محمد زكريا، 18 سنة.

وأكدت محافظة الإسكندرية، أن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، يتابع بشكل مكثف الإجراءات الطبية المقدمة لمصابي حادث الغرق الذي وقع صباح اليوم بشاطئ "أبو تلات" بمنطقة العجمي.

وأشارت المحافظة أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه جرى تعميم قرار منع نزول مياه البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ولاسيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلم.

