مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

15 صورة لاحتفال نجوم منتخب مصر بعيد ميلاد أحمد زيزو

كتب - يوسف محمد:

03:05 ص 12/01/2026 تعديل في 03:06 ص
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    احتفال اللاعبين بعيد ميلاد زيزو (2)
  • عرض 16 صورة
    احتفال اللاعبين بعيد ميلاد زيزو (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال اللاعبين بعيد ميلاد زيزو (6)
  • عرض 16 صورة
    احتفال اللاعبين بعيد ميلاد زيزو (5)
  • عرض 16 صورة
    احتفال اللاعبين بعيد ميلاد زيزو (7)
  • عرض 16 صورة
    احتفال اللاعبين بعيد ميلاد زيزو (4)
  • عرض 16 صورة
    احتفال اللاعبين بعيد ميلاد زيزو (9)
  • عرض 16 صورة
    احتفال اللاعبين بعيد ميلاد زيزو (10)
  • عرض 16 صورة
    احتفال اللاعبين بعيد ميلاد زيزو (8)
  • عرض 16 صورة
    احتفال اللاعبين بعيد ميلاد زيزو (11)
  • عرض 16 صورة
    احتفال اللاعبين بعيد ميلاد زيزو (13)
  • عرض 16 صورة
    احتفال اللاعبين بعيد ميلاد زيزو (12)
  • عرض 16 صورة
    احتفال اللاعبين بعيد ميلاد زيزو (14)
  • عرض 16 صورة
    احتفال اللاعبين بعيد ميلاد زيزو (16)
  • عرض 16 صورة
    احتفال اللاعبين بعيد ميلاد زيزو (15)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل نجوم منتخب مصر أمس الأحد الموافق 11 يناير الجاري، على الاحتفال بعد ميلاد نجم وسط المنتخب الوطني والنادي الأهلي أحمد سيد زيزو ال 30، خلال تواجدهم معا في المعكسر الخاص بأمم أفريقيا.

ويتواجد أحمد سيد زيزو، رفقة بعثة منتخب مصر المتواجدة في المغرب، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وظهر عدد من نجوم منتخب مصر في فيديو، وهم يهنئون زيزو بمناسبة عيد ميلاده، وعلى رأسهم مصطفى محمد، مروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه، كما أحضر نجوم المنتخب تورتة للاحتفال بهذه المناسبة.

ولم يشارك زيزو في مباراة الفراعنة الماضية أمام كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، حيث اكتفى بمتابعة المباراة من على مقاعد البدلاء، في اللقاء الذي انتهى للفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي سياق متصل، يستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

صحيفة سنغالية: مواجهة منتخب مصر إعادة لـ نهائي 2022 الذي فاز فيه ماني على صلاح

"استعدادا لمواجهة السنغال".. إبراهيم حسن يعلن موعد سفر بعثة منتخب مصر لمدينة طنجة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

احتفال اللاعبين بعيد ميلاد زيزو منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا مصر والسنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القناة 14 الإسرائيلية: زيادة في عدد الطائرات الأمربكية قرب المجال الجوي
شئون عربية و دولية

القناة 14 الإسرائيلية: زيادة في عدد الطائرات الأمربكية قرب المجال الجوي
ترامب: ندرس خيارات قوية للغاية بشأن إيران والجيش يدرس الأمر
شئون عربية و دولية

ترامب: ندرس خيارات قوية للغاية بشأن إيران والجيش يدرس الأمر
حادث بطعم الثأر.. كواليس فيديو مثير للجدل في بني سويف
حوادث وقضايا

حادث بطعم الثأر.. كواليس فيديو مثير للجدل في بني سويف
النائب محمد الشويخ: دعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة لتوفير فرص العمل
أخبار مصر

النائب محمد الشويخ: دعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة لتوفير فرص العمل
حسام موافي يحذر من جلطة الحوض ومضاعفاتها الخطيرة
نصائح طبية

حسام موافي يحذر من جلطة الحوض ومضاعفاتها الخطيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان