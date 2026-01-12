15 صورة لاحتفال نجوم منتخب مصر بعيد ميلاد أحمد زيزو

صحيفة سنغالية: مواجهة منتخب مصر إعادة لـ نهائي 2022 الذي فاز فيه ماني على

"بعد الفوز على كوت ديفوار".. ماذا يفعل منتخب مصر عندما يتأهل لنصف نهائي

احتفل نجوم منتخب مصر أمس الأحد الموافق 11 يناير الجاري، على الاحتفال بعد ميلاد نجم وسط المنتخب الوطني والنادي الأهلي أحمد سيد زيزو ال 30، خلال تواجدهم معا في المعكسر الخاص بأمم أفريقيا.

ويتواجد أحمد سيد زيزو، رفقة بعثة منتخب مصر المتواجدة في المغرب، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وظهر عدد من نجوم منتخب مصر في فيديو، وهم يهنئون زيزو بمناسبة عيد ميلاده، وعلى رأسهم مصطفى محمد، مروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه، كما أحضر نجوم المنتخب تورتة للاحتفال بهذه المناسبة.

ولم يشارك زيزو في مباراة الفراعنة الماضية أمام كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، حيث اكتفى بمتابعة المباراة من على مقاعد البدلاء، في اللقاء الذي انتهى للفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي سياق متصل، يستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

