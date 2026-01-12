السيرة الذاتية للدكتورة راندا مصطفى بعد تعيينها بمجلس النواب

أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين الدكتورة راندا مصطفى عضوًا بمجلس النواب ضمن التعيينات الرئاسية لعام 2026

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن الدكتور راندا مصطفى التي جاءت كالتالي:-

الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

عُيّنت وكيلا للجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي السابق

مستشار رئيس برلمان عموم أفريقيا كما تتولى أمانة المرأة في حزب "حماة الوطن"

أستاذ الفسيولوجيا الإكلينيكية ووكيل كلية الطب جامعة بنها للبيئة وخدمة المجتمع

عملت مسستشارا للعلاقات الدولية في جامعة رأس الخيمة الطبية بدولة الإمارات

حصلت علي بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب في جامعة بنها عام 1985

نالت درجة الماجيستير في علم وظائف الأعضاء عام 1989 من كلية الطب في بنها

درجة الدكتوراة في تخصص الفسيولوجيا الإكلينيكية من جامعة بنها في العام 1992

تلقت تدريبا بجامعة أوهايو الأمريكية في زراعة خلايا الشبكة العصبية للجهاز الهضمي

أستاذ باحث بقسم الجراحة في جامعة بيتسبرج الأمريكية بوحدة زراعة الكبد 2001

حصلت الدكتورة راندا مصطفى على درجة الأستاذية في كلية الطب بالعام 2004

درجة الزمالة 2019 في قيادة التعليم الطبي بإشراف جامعتي فيلادلفيا وعين شمس

أسست أول كلية طب في جامعة الشارقة وشغلت منصب رئيس الأقسام 10 سنوات

أسست "جمعية سن الأمل" وعملت منسقا أكاديميا للعلوم بكلية طب القوات المسلحة

عضو اللجنة القومية للتعليم الإلكتروني والسيناريوهات الطبية بالأعلى للجامعات

حصلت على جائزة تبسيط العلوم الطبية من وزارة الثقافة المصرية في العام 2004

جائزتا التميز في البحث العلمي 2010 والخدمة المجتمعية 2012 من جامعة الشارقة

قدمت أكثر من 100 بحث علمي في مجالي الفسيولوجيا الإكلينيكية والتعليم الطبي