المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية عزاقة بمركز المنيا، على مدار اليومين الماضيين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1051 مواطنًا، مع صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بالمديرية، أن الخدمات الطبية المقدمة خلال القافلة تضمنت: الباطنة 206 حالات – الجراحة 245 حالة – النساء وتنظيم الأسرة 57 حالة – الأطفال 306 حالات – الأسنان 70 حالة – الجلدية 170 حالة – إلى جانب إجراء 65 تحليل دم، و79 تحليل بول وبراز، وحالتين موجات صوتية، و8 حالات أشعة سينية.

وجرى تنفيذ 10 ندوات للتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لعدد 114 مواطنًا، وتحويل 5 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، فضلًا عن إجراء خلع أسنان لـ7 حالات.