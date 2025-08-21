محافظ أسيوط بختام صوم العذراء: مصر نموذج للتعايش والمحبة (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

شارك اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مساء الخميس، في الليلة الختامية لاحتفالات صوم السيدة العذراء بدير درنكة، مقدمًا التهنئة للأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والقيادات الكنسية، والمواطنين الأقباط.

جاءت مشاركة المحافظ، وهي الثانية له خلال الاحتفالات، وسط أجواء روحانية شهدها ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها، في ختام الاحتفال السنوي الذي يتزامن مع ذكرى رحلة العائلة المقدسة.

وفي كلمته، نقل المحافظ تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن أسيوط تمثل نموذجًا للتعايش والمحبة، ومشيدًا بحسن تنظيم الفعاليات التي عكست روح التلاحم الوطني بين المسلمين والأقباط.

من جانبه، أعرب الأنبا يوأنس عن شكره للمحافظ على مشاركته، مثمنًا جهود المحافظة في تحسين الخدمات، فيما أكد الأنبا دانيال لطفي، مطران الكاثوليك، أن الزيارة تعكس أسمى قيم المشاركة والمحبة.