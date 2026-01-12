إعلان

جنايات شبرا الخيمة تنظر اليوم محاكمة قاتل بطل السباقات هيثم سمير

كتب : أسامة عبدالرحمن

01:20 م 12/01/2026

محكمة جنايات شبرا الخيمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تبدأ محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير، في القضية التي شغلت الرأي العام، بعد اتهامه بإنهاء حياة المجني عليه على خلفية خلافات نشبت بينهما.

وكانت جهات التحقيق المختصة بمركز شرطة قليوب قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات عقب الانتهاء من التحقيقات، كما قررت اصطحابه إلى مسرح الجريمة لتمثيل الواقعة، مع استعجال تحريات المباحث، وطلب تقرير الطب الشرعي لبيان الأسباب الدقيقة للوفاة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب نزاع بين المجني عليه وعدد من الأشخاص حول قطعة أرض كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، حيث تطور الخلاف من مشادة كلامية إلى مشاجرة، انتهت بإطلاق أعيرة نارية أصيب على إثرها هيثم سمير إصابات قاتلة أودت بحياته في الحال.

وفي بيان سابق لوزارة الداخلية، أوضحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية أنها تلقت بلاغًا بتاريخ 11 من الشهر الجاري من أحد المستشفيات، يفيد بوصول مالك إحدى الشركات وصاحب مركز لخدمات السيارات متوفيًا متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

وبسؤال شريك المجني عليه، أفاد أنه أثناء توجههما إلى قطعة أرض مملوكة للمتوفى، نشبت مشادة بين المجني عليه ونجل الخفير القائم على حراسة الأرض، بسبب رغبة المتوفى في إنهاء عمل والده، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها المتهم عيارًا ناريًا من سلاح خرطوش كان بحوزته، ما أسفر عن مقتل المجني عليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات شبرا الخيمة القليوبية هيثم سمير بطل السباقات هيثم سمير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"في حاجات جامدة بتحصلي".. أزمات ضاعفت معاناة شيرين عبدالوهاب
زووم

"في حاجات جامدة بتحصلي".. أزمات ضاعفت معاناة شيرين عبدالوهاب
بسبب 500 جنيه.. شاب يمزق جسد شقيقته بعكاز حديدي في الشرقية
أخبار المحافظات

بسبب 500 جنيه.. شاب يمزق جسد شقيقته بعكاز حديدي في الشرقية
"حالة رحيل واجتياز الكشف".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة داخل الأهلي
رياضة محلية

"حالة رحيل واجتياز الكشف".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة داخل الأهلي
5 خطوات لاستخراج شهادة تحركات أونلاين وأنت في البيت
حوادث وقضايا

5 خطوات لاستخراج شهادة تحركات أونلاين وأنت في البيت
عز يرتفع بأكثر من ألف جنيه.. أسعار الحديد تواصل الارتفاع
اقتصاد

عز يرتفع بأكثر من ألف جنيه.. أسعار الحديد تواصل الارتفاع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق