جنايات شبرا الخيمة تنظر اليوم محاكمة قاتل بطل السباقات هيثم سمير

تبدأ محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير، في القضية التي شغلت الرأي العام، بعد اتهامه بإنهاء حياة المجني عليه على خلفية خلافات نشبت بينهما.

وكانت جهات التحقيق المختصة بمركز شرطة قليوب قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات عقب الانتهاء من التحقيقات، كما قررت اصطحابه إلى مسرح الجريمة لتمثيل الواقعة، مع استعجال تحريات المباحث، وطلب تقرير الطب الشرعي لبيان الأسباب الدقيقة للوفاة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب نزاع بين المجني عليه وعدد من الأشخاص حول قطعة أرض كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، حيث تطور الخلاف من مشادة كلامية إلى مشاجرة، انتهت بإطلاق أعيرة نارية أصيب على إثرها هيثم سمير إصابات قاتلة أودت بحياته في الحال.

وفي بيان سابق لوزارة الداخلية، أوضحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية أنها تلقت بلاغًا بتاريخ 11 من الشهر الجاري من أحد المستشفيات، يفيد بوصول مالك إحدى الشركات وصاحب مركز لخدمات السيارات متوفيًا متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

وبسؤال شريك المجني عليه، أفاد أنه أثناء توجههما إلى قطعة أرض مملوكة للمتوفى، نشبت مشادة بين المجني عليه ونجل الخفير القائم على حراسة الأرض، بسبب رغبة المتوفى في إنهاء عمل والده، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها المتهم عيارًا ناريًا من سلاح خرطوش كان بحوزته، ما أسفر عن مقتل المجني عليه.