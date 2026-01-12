خط جديد ومحطة رفع.. خطة شاملة لإنهاء أزمة الصرف الصحي بالكرور في أسوان

تحويل 50 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود بالإسكندرية

أسوان – إيهاب عمران:

أجرى اللواء ياسر عبد الشافي، معاون محافظ أسوان، بمرافقة لجنة مشتركة من وزارة الإسكان، وشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إلى جانب أجهزة المحافظة، المعاينة الميدانية لمسار خط الصرف الصحي الجديد، الذي سيتم تركيبه بقطر 400 مم، ويمتد من محطة الكرور رقم (11) وحتى مطبق الشرطة العسكرية، كمرحلة أولى.

ويأتي تنفيذ هذه المرحلة بهدف تلافي حدوث الكسورات المتكررة بخط الصرف، على أن يتم الانتهاء منها خلال مدة تصل إلى ثلاثة أشهر من بدء الأعمال، وباستخدام خامات وقدرات فنية أفضل، يعقبها تنفيذ المرحلة الثانية التي تمتد حتى محطة الكرور رقم (13).

وقال معاون محافظ أسوان إنه جرى الاتفاق مع الشركة المنفذة على تغيير أربعة محابس هواء للتهدئة على الخط، نظرًا لتقادم المحابس الحالية، كما تم التنسيق مع المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، لتركيب مطرقة مائية بطاقة أكبر، للمساعدة على تحسين كفاءة الضخ والتهوية بمحطة الكرور رقم (11).

وأضاف أن أعمال تركيب المحابس والمطرقة المائية ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، ضمن حزمة من الإجراءات العاجلة التي جرى اتخاذها وفق أسس علمية ومدروسة، بهدف الوصول إلى حلول ملموسة على أرض الواقع وإنهاء مشكلة الصرف الصحي بمنطقة الكرور بشكل جذري.

وأوضح معاون المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار تسخير كافة الإمكانيات، بالتنسيق مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم تخصيص أرض المشتل الجديدة لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي رقم (12) على مساحة تُقدّر بنحو 2000 متر مربع.

وأشار إلى أن هذه الخطوات السريعة تُعد حلًا جذريًا ونهائيًا لمشكلة الطفح والكسورات المتكررة بخط الطرد القديم، لافتًا إلى أنه جرى توفير الاعتمادات المالية اللازمة بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 200 مليون جنيه، مع وضع برنامج زمني مكثف للانتهاء السريع من محطة المشتل، بما يسهم في الحد من معاناة أهالي منطقة الكرور.