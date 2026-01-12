تحويل 50 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود بالإسكندرية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إعلان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اختيار محافظة المنيا عاصمة للثقافة المصرية لعام 2025، يُعد الحدث الثقافي الأبرز الذي شهدته المحافظة، ويعكس مكانتها التاريخية والحضارية، ودورها المحوري في دعم الإبداع والفنون وبناء الوعي المجتمعي.

وأوضح المحافظ أن هذا الإعلان جاء خلال انعقاد الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر، الذي استضافته محافظة المنيا بنهاية عام 2024 تحت عنوان «أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عامًا من العبور»، والتي حملت اسم الكاتب الكبير جمال الغيطاني، بما يؤكد الثقل الثقافي للمحافظة ومكانتها على خريطة الثقافة المصرية.

وأشار كدواني إلى أن عام 2025 شهد زخمًا كبيرًا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، التي استهدفت مختلف فئات المجتمع من أطفال وشباب ونساء وذوي الهمم، مع التركيز على القرى والمناطق النائية والأكثر احتياجًا، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق العدالة الثقافية.

واستعرض تقرير فرع ثقافة المنيا الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي بالهيئة العامة لقصور الثقافة على مدار عام 2025، إذ تم تنفيذ 1269 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، استفاد منها أكثر من 140 ألفًا و766 مواطنًا، وتنوعت الأنشطة بين محاضرات وندوات توعوية، وورش فنية وأدبية، وأمسيات ثقافية، واحتفاليات وطنية، ولقاءات دينية، ومبادرات ومسابقات، ومعارض كتب وفنون تشكيلية، ومنتديات ثقافية.

كما تم تنظيم أنشطة تمكين ثقافي ونوادي المرأة، إلى جانب ورش الأشغال الحرفية والتراثية، والمسرح ومسرح العرائس، والقوافل الثقافية والمسرح المتنقل، ونوادي التكنولوجيا، وورش الحكي والفنون التشكيلية، بما يسهم في تنمية المهارات الإبداعية وترسيخ الهوية الثقافية.

وشهدت المحافظة انطلاق فعاليات الملتقى الأول للمبدع الصغير «مواهبنا مستقبلنا»، الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بمسرح محافظة المنيا، ضمن جائزة المبدع الصغير، بهدف دعم واكتشاف الأطفال والشباب الموهوبين في مختلف المجالات الفنية، واستمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام.

وفي السياق ذاته، اختُتم عام 2025 باستضافة مهرجان المنيا الدولي للمسرح في دورته الثالثة، التي حملت اسم دورة المخرج الكبير خالد جلال – صانع النجوم، وترأس شرفيًا المهرجان الفنان حمزة العيلي ابن محافظة المنيا، ضمن فعاليات «المنيا عاصمة الثقافة والفنون 2025»، بمشاركة أكثر من 200 فنان وفنانة، وتقديم عروض مسرحية من 9 دول و4 محافظات مصرية، وبحضور نخبة من نجوم المسرح المصري والعربي، حيث شهد حفل الختام تكريم الفنان القدير أشرف عبد الباقي وكوكبة من الفنانين المصريين والعرب.

وأكد المحافظ أن المنيا تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة والمهرجانات الثقافية والفنية، لما لها من دور فاعل في تنشيط الحركة الثقافية، واكتشاف المواهب، وتعزيز السياحة الثقافية، مشددًا على استمرار دعم الدولة للثقافة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان وترسيخ قيم الانتماء والوعي المجتمعي.