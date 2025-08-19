إعلان

حريق هائل بالأقصر يلتهم منزلين ويصيب 6 أشخاص (صور)

11:17 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الأقصر - محمد محروس:

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، في حريق هائل شبّ بحوش وامتد لمنزلين بمنطقة الشيخ موسى بالكرنك، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالأقصر من السيطرة عليه.

وكانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، حيث تمكنت من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

ونُقل المصابون الستة إلى مستشفى الكرنك الدولي لتلقي العلاج اللازم، فيما تواصل الأجهزة المختصة حصر الخسائر وتحديد أسباب اندلاع الحريق.

حريق الأقصر حريق منزل الكرنك
