ذوي الهمم والنشء يشاركون في فعاليات رياضية بواحة بلاط بالوادي الجديد (صور)

11:48 ص الإثنين 18 أغسطس 2025
الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد مهرجانات رياضية لذوي الهمم والقدرات الخاصة والنشء بمركز بلاط.

وقال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين: "إنه تم تنفيذ مهرجان رياضي للأطفال ذوي الهمم والقدرات الخاصة بمركز شباب قرية "مرزوق" التابعة لمركز بلاط، وشمل العديد من الألعاب الرياضية والترويحية والترفيهية."

وأضاف "فكري" أنه جرى أيضًا تنظيم مهرجان رياضي آخر للنشء والطلائع بمشاركة طلائع مركز شباب قريتي "قسطل" و"العويني" التابعة لمركز بلاط، بهدف غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب، والمساهمة في التخلص من التوتر النفسي، وتفريغ الانفعالات، والاستفادة من الطاقة الزائدة.

محافظة الوادي الجديد ذوي الهمم محمد فكري يونس
