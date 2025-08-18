محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بحي شرق المنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، المركز التكنولوجي بحي شرق المنصورة خلال جولة مفاجئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور السعيد أحمد، رئيس الحي، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم وشكاواهم وتلبية احتياجاتهم.

وتابع المحافظ سير العمل داخل المركز التكنولوجي ومعدلات الإنجاز في جميع الملفات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها في كل ملف على حدة.

وشدد المحافظ على أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات ملفات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين بأسرع وقت ممكن، والرد الفوري على الاستفسارات المتعلقة بالمتغيرات المكانية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم دون تأخير.

وأكد المحافظ خلال لقائه بعدد من المواطنين داخل المركز، أن الجهاز التنفيذي لا يدخر جهدًا في سبيل تلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، مشيرًا إلى حرصه الدائم على متابعة الخدمات بنفسه، ومطالبًا باستمرار بذل الجهود وسرعة الإنجاز والتيسير على المواطنين دون إخلال بالقانون.

ووجه محافظ الدقهلية رئيس حي شرق المنصورة بالبدء في تنفيذ السوق الدائم بموقع سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة.

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للتنفيذ وضمان انسيابية حركة المرور، استجابة لمطالب المواطنين باستمرار السوق يوميًا.