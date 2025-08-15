تشييع جثامين ضحايا حريق مخزن بلاستيك في القناطر الخيرية (صور)

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

شيَّع أهالي مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، جثامين 4 من ضحايا حريق مخزن بلاستيك بالقناطر الخيرية، والذين وصفهم الأهالي بـ"شهداء لقمة العيش".

انطلقت الجثامين من مسجد سيدي عبد الرحمن وسط حالة من الحزن والأسى، ودعوات بالصبر والسلوان لذويهم، قبل أن تُوارى الثرى في مقابر العائلة.

وتحولت صفحات موقع "فيسبوك" إلى سرادق عزاء افتراضي، قدَّم فيه أهالي قليوب التعازي، مؤكدين أن الفقيدين شهداء عند الله، سائلين لهم الرحمة والمغفرة.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بإشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، وسيطرت على الحريق الذي أسفر عن وفاة كل من: فرج س. ص (48 عامًا)، محمد م. أ (28 عامًا)، محمد س. أ (40 عامًا)، محمد أ. (28 عامًا)، عوض أ. (23 عامًا).

وتلقى اللواء هيثم شحاتة، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية باندلاع النيران داخل مخزن بلاستيك بدائرة مركز القناطر الخيرية.

وانتقلت قوات الإطفاء بقيادة العقيد مصطفى صابر، رئيس قسم الإطفاء، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء و7 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

ووجَّه محافظ القليوبية وكيل وزارتي العمل والتضامن بسرعة صرف تعويضات عاجلة لأسر الضحايا.

وحُرر محضر بالواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق، واستعجال تحريات المباحث، والتصريح بدفن الجثامين بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية.