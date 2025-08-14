مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر في حريق بمخزن بلاستيك بالقناطر الخيرية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الخميس، في اندلاع حريق هائل داخل مخزن بلاستيك بمنطقة ميدان الحادثة بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية، بجوار مصنع مجاهد نصار للكيماويات.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالحادث، فانتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، ودُفعت 3 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران التي أتت على محتويات المخزن، ومنع امتدادها إلى العقارات والمحال المجاورة.

تم نقل الجثامين الخمسة والمصاب إلى مستشفى القناطر الخيرية، فيما يواصل فريق المعمل الجنائي والأجهزة الأمنية أعمال الفحص لتحديد أسباب الحريق وحصر حجم الخسائر.