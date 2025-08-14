إعلان

تعاون بين "الأوقاف" وجامعة بنها لتعزيز الوعي الديني ومواجهة التطرف (صور)

07:38 م الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تعاون بين الأوقاف وجامعة بنها لتعزيز الوعي الديني ومواجهة التطرف (1)
  • عرض 4 صورة
    تعاون بين الأوقاف وجامعة بنها لتعزيز الوعي الديني ومواجهة التطرف (2)
  • عرض 4 صورة
    تعاون بين الأوقاف وجامعة بنها لتعزيز الوعي الديني ومواجهة التطرف (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومديرية الأوقاف بالقليوبية، بهدف تعزيز العمل الدعوي ومكافحة الفكر المتطرف.

وقّع البروتوكول كل من الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والشيخ ياسر غياتي، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، بحضور الدكتور محمد عبد الرحيم بيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ خالد خضر، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الديني.

وأكد وزير الأوقاف حرص الوزارة على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتعزيز وعي الشباب بالقيم الدينية الراسخة، من خلال محاور عمل الوزارة في مواجهة التطرف وبناء الشخصية المصرية وتنمية المواهب والثقة بالنفس، معربًا عن تطلعه لمزيد من الشراكات مع الجامعات المصرية لتفعيل الأنشطة الدعوية داخل الحرم الجامعي.

ومن جانبه، أوضح رئيس جامعة بنها أن البروتوكول يتضمن تنظيم الجامعة برامج تدريبية وندوات للأئمة والدعاة حول قضايا التنمية والتعليم والصحة وبناء الإنسان، إلى جانب أحدث التطورات في مجالات البحث العلمي، بما في ذلك الهندسة الوراثية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأضاف أن التعاون يشمل أيضًا تنظيم ندوات ثقافية لطلاب الجامعة لتعزيز قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية، وترسيخ حب العمل والقيم المجتمعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رئيس جامعة بنها مديرية الأوقاف بالقليوبية مكافحة الفكر المتطرف القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الرابح والخاسر من انخفاض الدولار مقابل الجنيه؟
الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة