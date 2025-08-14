القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومديرية الأوقاف بالقليوبية، بهدف تعزيز العمل الدعوي ومكافحة الفكر المتطرف.

وقّع البروتوكول كل من الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والشيخ ياسر غياتي، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، بحضور الدكتور محمد عبد الرحيم بيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ خالد خضر، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الديني.

وأكد وزير الأوقاف حرص الوزارة على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتعزيز وعي الشباب بالقيم الدينية الراسخة، من خلال محاور عمل الوزارة في مواجهة التطرف وبناء الشخصية المصرية وتنمية المواهب والثقة بالنفس، معربًا عن تطلعه لمزيد من الشراكات مع الجامعات المصرية لتفعيل الأنشطة الدعوية داخل الحرم الجامعي.

ومن جانبه، أوضح رئيس جامعة بنها أن البروتوكول يتضمن تنظيم الجامعة برامج تدريبية وندوات للأئمة والدعاة حول قضايا التنمية والتعليم والصحة وبناء الإنسان، إلى جانب أحدث التطورات في مجالات البحث العلمي، بما في ذلك الهندسة الوراثية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأضاف أن التعاون يشمل أيضًا تنظيم ندوات ثقافية لطلاب الجامعة لتعزيز قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية، وترسيخ حب العمل والقيم المجتمعية.