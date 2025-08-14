إعلان

مزارعو عرب مطير في أسيوط يستغيثون: 150 فدانًا مهددة بالهلاك

03:51 م الخميس 14 أغسطس 2025
أسيوط ـ محمود عجمي:

اشتكى عدد من المزارعين بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، من استمرار نقص مياه الري داخل أحد المصارف الفرعية الممتدة من ترعة الأسيوطي – عزبة الشيخ سويف، الأمر الذي يهدد المحاصيل الزراعية بالعطش، خاصة في ظل موجة الطقس الحار التي تشهدها المحافظة.

وأوضح المزارعون، أن الأزمة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، حيث تغيب المياه عن المصرف لفترات طويلة تصل إلى 15 يومًا، ما تسبب في حالة من القلق بين المزارعين الذين يعتمدون على هذا المصرف لري أكثر من 150 فدانًا، ويستخدمون أكثر من 15 ماكينة ري على ضفافه.

وأشاروا إلى أن المصرف يعاني من الإهمال في أعمال التطهير والتبطين، مطالبين وزارة الري ووزارة الزراعة بالتدخل العاجل لحل المشكلة، وتنظيم عملية المناوبة لضمان وصول المياه بشكل منتظم، بما يتيح لهم ري أراضيهم في ظل الظروف المناخية القاسية.

من جانبه، صرّح مصدر مسؤول بمديرية الري بمحافظة أسيوط لموقع "مصراوي"، أن المشكلة قيد الحل، موضحًا أن المسقي الفرعي يحصل على المياه من ترعة الشيخ سويف المبطنّة، وقد تم فتح المياه بها بعد إصلاح وحدة الرفع المعطلة بمحطة طلمبات المعنا، ومن المتوقع أن تصل المياه إلى المصرف بنهاية اليوم.

مزارعو عرب مطير أسيوط مركز الفتح نقص مياه الري
