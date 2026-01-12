إعلان

التعليم تحقق في تداول ورقة منسوبة لامتحان الإنجليزي لثالثة ابتدائي بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:36 م 12/01/2026

مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية

أجرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية تحقيقًا موسعًا عقب تداول ورقة على مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم أنها تخص امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي بإدارة الخصوص التعليمية.

وأكدت المديرية أن التحقيقات جارية للوقوف على مدى صحة الورقة المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفة، في إطار الحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والانضباط داخل العملية الامتحانية.

وفي سياق متصل، أجرى مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وخلال جولته، شدد مدير المديرية على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا أهمية تحقيق الانضباط داخل اللجان، والحفاظ على نظافة المدارس، وتأمين محيطها الخارجي، بما يضمن سلامة الطلاب والعاملين.

وثمّن مصطفى عبده الجهود المبذولة من جميع القائمين على العملية الامتحانية، مشيدًا بخروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمكانة تعليم محافظة القليوبية.

وأكد مدير المديرية أن "الامتحان ليس مجرد قياسٍ للمعلومات، بل محطة لبناء الثقة في نفوس الطلاب، نزرع اليوم في لجاننا بذور الانضباط، لنحصد غدًا جيلًا قادرًا على مواجهة المستقبل بعلم راسخ وقيم نبيلة".

القليوبية امتحان الإنجليزي الصف الثالث الابتدائي

