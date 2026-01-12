تسلم اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، تبرعًا لصالح هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، عبارة عن 20 ألف سرنجة من نوع (1ml syringe fixed unibody)، وذلك في إطار الدور المجتمعي ودعم جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتيسير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن هذا التبرع، مقدم من النائب أحمد الشناوي بالتعاون مع الشركة الدولية للمستلزمات الطبية لصاحبها عادل خليل، ويعد دعمًا مهمًا لمنظومة التأمين الصحي، خاصة أن هذا النوع من السرنجات يتميز بالدقة العالية في الجرعات الصغيرة، ما يجعله مناسبًا للعديد من الاستخدامات الطبية الحيوية، وعلى رأسها الحقن تحت الجلد لمرضى السكر، والجلدية والتجميل، وطب العيون، وطب الأسنان، وطب الأطفال، إلى جانب الاستخدامات البيطرية، والمعامل والبحث العلمي.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن توفير مستلزمات طبية دقيقة وآمنة يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمة الصحية، ويدعم جهود الأطقم الطبية في أداء عملها بكفاءة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية والحفاظ على صحة المواطن.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة تولي قطاع الصحة أولوية قصوى، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تيسير إجراءات استلام وتوزيع التبرعات، وضمان توجيهها بالشكل الأمثل داخل مستشفيات ومنشآت التأمين الصحي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وشدد محافظ أسيوط في ختام تصريحاته على ترحيب المحافظة بكافة المبادرات الجادة التي تعكس روح المسئولية المجتمعية، وتسهم في دعم القطاعات الخدمية، وعلى رأسها القطاع الصحي، مؤكدًا أن تكاتف الجهود هو السبيل لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لأبناء محافظة أسيوط.

حضر الفاعلية كل من الدكتور أحمد عثمان مدر عام فرع التأمين الصحي لوسط الصعيد والنائب أحمد الشناوي عضو مجلس النواب وعدد من الأطباء بالتأمين الصحي.