ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية بقيمة 18 مليون جنيه

واصل قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، جهوده المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، في إطار خطة الدولة لحماية الاقتصاد الوطني.

وأسفرت الحملات الأمنية التي نُفذت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يقرب من 18 مليون جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإحالة القضايا إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، لما تمثله من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي، مع تكثيف الحملات الأمنية والتنسيق بين مختلف القطاعات لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم.

