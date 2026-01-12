جنوب سيناء – رضا السيد:

نظّمت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، معرضًا للحرف اليدوية والتراثية بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة مجموعة من الشباب من خريجي مبادرة «علّمني حرفة»، إلى جانب عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة بالمحافظة، وذلك في إطار دعم الدولة لثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

وافتتح المعرض اللواء عمر الشافعي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، ونانيس الناقوري، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ومحمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة، بحضور جيهان رشوان، مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وأحمد جابر، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية.

وتضمّن المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية التي تعكس الهوية السيناوية الأصيلة، وتُبرز مهارات الشباب وقدرتهم على تحويل أفكار بسيطة إلى مشروعات إنتاجية واعدة، تسهم في تحسين مستوى الدخل وخلق فرص عمل جديدة.

وقال محمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة، إن تنظيم المعرض يأتي في إطار دعم رواد الأعمال، وتشجيع ثقافة الإنتاج والعمل الحر، إلى جانب الحفاظ على الحرف التراثية باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إقامة هذا المعرض تعكس حرص الوزارة على دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، من خلال توفير منصات تسويقية تُمكّنهم من التوسع وتحقيق الاستدامة، بما يسهم في تحويل مشروعاتهم إلى كيانات اقتصادية أكبر، تدعم التنمية المحلية وتعزز الصناعات الصغيرة.