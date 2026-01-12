إعلان

الإيجار القديم.. الجريدة الرسمية تنشر قرار مد التقديم على شقق الإسكان البديل

كتب : محمد نصار

12:57 م 12/01/2026

الإيجار القديم

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2025، بشأن فترة تلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تُقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، لمدة 3 أشهر تنتهي 12/4/2026.

ونصت المادة الأولى على أن تمد الفترة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 المشار إليه لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، لمدة 3 أشهر تنتهي في 12/4/2026.

