نقل الرئيس الفلسطيني أبو مازن إلى المستشفى

وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، بأنه تم نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أحد مستشفيات مدينة رام الله لإجراء فحوصات طبية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الرئيس عباس، البالغ من العمر 90 عاماً، يخضع اليوم لفحوصات طبية وُصفت بالروتينية في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل إضافية دقيقة بشأن الوضع الصحي لأبو مازن، إلا أن المصادر الإعلامية الفلسطينية شددت على أن هذه الفحوصات تندرج في إطار المتابعة الطبية الدورية.

في المقابل، أفاد موقع «واينت» العبري بأن رئيس السلطة الفلسطينية نُقل إلى المستشفى في رام الله "بصورة عاجلة"، وفق تعبيره.