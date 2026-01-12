إعلان

اليوم.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية

كتب : محمد عامر

12:37 م 12/01/2026

قطع المياه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 3 مناطق غربي المحافظة لمدة 6 ساعات بدءًا من صباح اليوم الاثنين، وذلك بسبب أعمال الصيانة الطارئة بخط مياه رئيسي.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه عن 3 مناطق غرب المحافظة هي "شركات البتروكيماويات، مساكن مبارك (4أ)، بلوكات المسجد الليبي"، بدءًا من صباح اليوم لمدة 6 ساعات.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يرجع لإجراء أعمال صيانة طارئة بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم المغذي لشركات البتروكيماويات غربي الإسكندرية.

وأكدت الشركة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع مياه الإسكندرية شركة مياه الشرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انفجار أنبوبة غاز يصيب 10 أشخاص بحروق واختناقات في البحيرة
أخبار المحافظات

انفجار أنبوبة غاز يصيب 10 أشخاص بحروق واختناقات في البحيرة

"حالة رحيل واجتياز الكشف".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة داخل الأهلي
رياضة محلية

"حالة رحيل واجتياز الكشف".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة داخل الأهلي
بعد تخفيض "إيمجراند" أرخص طرازات جيلي بمصر.. من ينافسها؟
أخبار السيارات

بعد تخفيض "إيمجراند" أرخص طرازات جيلي بمصر.. من ينافسها؟
فرص عمل جديدة برواتب تصل لـ20 ألف جنيه.. التخصصات والتقديم
أخبار مصر

فرص عمل جديدة برواتب تصل لـ20 ألف جنيه.. التخصصات والتقديم
ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟
اقتصاد

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق