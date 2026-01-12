اليوم.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 3 مناطق غربي المحافظة لمدة 6 ساعات بدءًا من صباح اليوم الاثنين، وذلك بسبب أعمال الصيانة الطارئة بخط مياه رئيسي.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه عن 3 مناطق غرب المحافظة هي "شركات البتروكيماويات، مساكن مبارك (4أ)، بلوكات المسجد الليبي"، بدءًا من صباح اليوم لمدة 6 ساعات.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يرجع لإجراء أعمال صيانة طارئة بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم المغذي لشركات البتروكيماويات غربي الإسكندرية.

وأكدت الشركة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة.