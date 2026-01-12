شهد حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" 2026 في نسخته الـ83 حضورا لافتا للنجمات اللاتي تألقن على السجادة الحمراء بإطلالات جريئة ومُلفتة خطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

فيما يلي، إليكم أجرأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في حفل جوائز جولدن جلوب، وفقا لمجلة "vogue".

إيما ستون

تألقت الممثلة الأمريكية إيما ستون بفستان طويل مكون من قطعتين على طريقة "الكروب توب" باللون الأصفر، تميّز بقصة "الهاف ستومك" الجريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون، بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين أضفت لمسة أنثوية ناعمة على إطلالتها.

آنا دي أرماس

خطفت الممثلة الكوبية-الإسبانية آنا دي أرماس الأنظار بفستان أسود طويل، جاء مكشوفا عند منطقة الصدر ومزودا بفتحة ساق جريئة، واختارت مكياجا بدرجات النيود، مع ترك خصلات شعرها منسدلة بانسيابية على الكتفين، ونسقت الإطلالة بحذاء باللون نفسه.

جيسي باكلي

بينما اختارت الممثلة والمغنية الإيرلندية جيسي باكلي فستانا طويلا باللون البيبي بلو، تميز بقصة الكب وتطريزات فضية أنيقة، إلى جانب فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت الإطلالة مع حذاء بنفس اللون، وأكملت اللوك بارتداء حلق وخاتم.

جينا أورتيجا

أطلت الممثلة الأمريكية جينا أورتيجا بلوك جريء، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود بياقة عالية بقصة ضيقة على الجسم وبصيحة "الهاف ستومك"، واختارت وضع مكياجا قويا والتركيز على رسمة العيون، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

تايانا تايلور

ظهرت الفنانة الأمريكية تايانا تايلور بفستان أسود من خامة الساتان، بتصميم ضيق على الجسم ومكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا يتناسب مع لون بشرتها، وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أسورة، وخاتم، حلق.

ري آمي

أما الممثلة الأمريكية ري آمي، لفتت الأنظار بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا شفافا من الدانتيل، مزينا بالكامل بتطريزات لامعة، واختارت تسريحة شعر مرفوعة، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ناعمة من حلق وقلادة.

كيرستن دانست

تألقت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية كيرستن دانست بفستان طويل باللون الأخضر من خامة المخمل، جاء بقصة ضيقة وبصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا قويا مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

اقرأ أيضا:

هنا الزاهد تتألق بإطلالة لافتة في أحدث ظهور لها

إطلالة ساحرة.. هيفاء وهبي تتألق بجاذبية لا تُقاوم في أحدث ظهور

جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026

بلوك غير تقليدي.. أية سليم تتألق بإطلالة جريئة

فساتين لامعة ومُلفتة.. 5 نجمات يخطفن الأضواء في أول أيام 2026











