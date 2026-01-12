إعلان

ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جولدن جلوب 2026

كتب : أسماء مرسي

12:30 م 12/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    اعتمدت جيسي مكياجا ناعما بدرجات النيود
  • عرض 16 صورة
    جينا أورتيجا بفستان أسود ضيق
  • عرض 16 صورة
    الممثلة الأمريكية إيما ستون
  • عرض 16 صورة
    جينا أورتيجا
  • عرض 16 صورة
    المغنية الأمريكية ري أمي
  • عرض 16 صورة
    آنا دي أرماس
  • عرض 16 صورة
    الممثلة الأيرانلدية جيسي باكلي
  • عرض 16 صورة
    كيرستن دانست
  • عرض 16 صورة
    اعتمدت كيرستين مكياجا قويا
  • عرض 16 صورة
    تايانا تايلور
  • عرض 16 صورة
    اعتمدت تايانا مكياجا ترابيا يتناسب مع لون برشتها
  • عرض 16 صورة
    إطلالة ملفتة للممثلة آنا دي أرماس على السجادة الحمراء
  • عرض 16 صورة
    إيما ستون بإطلالة جريءة
  • عرض 16 صورة
    جينا اختارت وضع مكياجا قويا
  • عرض 16 صورة
    تايانا بفستان أسود جريء على السجادة الحمراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" 2026 في نسخته الـ83 حضورا لافتا للنجمات اللاتي تألقن على السجادة الحمراء بإطلالات جريئة ومُلفتة خطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

فيما يلي، إليكم أجرأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في حفل جوائز جولدن جلوب، وفقا لمجلة "vogue".

إيما ستون

تألقت الممثلة الأمريكية إيما ستون بفستان طويل مكون من قطعتين على طريقة "الكروب توب" باللون الأصفر، تميّز بقصة "الهاف ستومك" الجريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون، بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين أضفت لمسة أنثوية ناعمة على إطلالتها.

آنا دي أرماس

خطفت الممثلة الكوبية-الإسبانية آنا دي أرماس الأنظار بفستان أسود طويل، جاء مكشوفا عند منطقة الصدر ومزودا بفتحة ساق جريئة، واختارت مكياجا بدرجات النيود، مع ترك خصلات شعرها منسدلة بانسيابية على الكتفين، ونسقت الإطلالة بحذاء باللون نفسه.

جيسي باكلي

بينما اختارت الممثلة والمغنية الإيرلندية جيسي باكلي فستانا طويلا باللون البيبي بلو، تميز بقصة الكب وتطريزات فضية أنيقة، إلى جانب فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت الإطلالة مع حذاء بنفس اللون، وأكملت اللوك بارتداء حلق وخاتم.

جينا أورتيجا

أطلت الممثلة الأمريكية جينا أورتيجا بلوك جريء، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود بياقة عالية بقصة ضيقة على الجسم وبصيحة "الهاف ستومك"، واختارت وضع مكياجا قويا والتركيز على رسمة العيون، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

تايانا تايلور

ظهرت الفنانة الأمريكية تايانا تايلور بفستان أسود من خامة الساتان، بتصميم ضيق على الجسم ومكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا يتناسب مع لون بشرتها، وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أسورة، وخاتم، حلق.

ري آمي

أما الممثلة الأمريكية ري آمي، لفتت الأنظار بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا شفافا من الدانتيل، مزينا بالكامل بتطريزات لامعة، واختارت تسريحة شعر مرفوعة، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ناعمة من حلق وقلادة.

كيرستن دانست

تألقت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية كيرستن دانست بفستان طويل باللون الأخضر من خامة المخمل، جاء بقصة ضيقة وبصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا قويا مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

اقرأ أيضا:

هنا الزاهد تتألق بإطلالة لافتة في أحدث ظهور لها

إطلالة ساحرة.. هيفاء وهبي تتألق بجاذبية لا تُقاوم في أحدث ظهور

جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026

بلوك غير تقليدي.. أية سليم تتألق بإطلالة جريئة

فساتين لامعة ومُلفتة.. 5 نجمات يخطفن الأضواء في أول أيام 2026





حفل جوائز جولدن جلوب 2026 أجرأ إطلالات النجمات فساتين النجمات جولدن جلوب 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كشر عن أنيابه".. حفيظ دراجي يتغنى بمصر بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا
رياضة محلية

"كشر عن أنيابه".. حفيظ دراجي يتغنى بمصر بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا
ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟
اقتصاد

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟

محمد منير يتعرض لأزمة صحية ويعلن تأجيل حفله في دبي
زووم

محمد منير يتعرض لأزمة صحية ويعلن تأجيل حفله في دبي

كل شيء حصل فجأة.. انهيار عقار في منطقة الشهداء بالإسماعيلية
مصراوى TV

كل شيء حصل فجأة.. انهيار عقار في منطقة الشهداء بالإسماعيلية
لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026
أخبار مصر

لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق