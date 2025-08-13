استنكار بين رواد السوشيال في بلبيس بعد كشف حقيقة "ياسمين" الوهمية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

سادت حالة من الغضب والاستنكار بين أهالي مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، عقب كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية عن أن صانعة المحتوى الشهيرة على "تيك توك" المعروفة باسم "ياسمين" ما هي إلا شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، انتحل صفة أنثى وخدع أكثر من 90 ألف متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محققًا أرباحًا مالية بطرق غير مشروعة.

وكانت وزارة الداخلية قد تلقت عددًا من البلاغات ضد صاحبة الحساب، تتهمها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء أثناء الرقص بملابس غير لائقة، تتنافى مع قيم المجتمع. وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، وتبين أنه طالب يُدعى (عبدالرحمن. ح. ب)، من مواليد 2007، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس.

كشفت التحريات أن المتهم كان يدير أيضًا حسابًا آخر باسم "بودي بركات" يستهدف من خلاله رجالًا من ذوي الميول المثلية، ما يؤكد إدارته شبكة متكاملة لجني الأموال بطرق مخالفة للقانون. كما تبين أنه يعيش حالة من التفكك الأسري بعد انفصال والديه، وكان يستغل منزل والده لتنفيذ أنشطته المشبوهة.

وخلال المداهمة، عثرت قوات الأمن بحوزته على ملابس نسائية وأدوات تجميل وجهاز كمبيوتر كان يستخدمه في صناعة مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى برامج ذكاء اصطناعي لتعديل ملامحه وتحويلها إلى صورة "ياسمين" التي ظهرت بمظهر فتاة شديدة الجمال.

وأمام النيابة الكلية بالزقازيق، اعترف المتهم بأنه بدأ نشاطه قبل عامين بعد أن اكتشف أن هذه الأفعال تدر عليه أرباحًا مالية كبيرة. وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، وحررت محضرًا بالواقعة حمل رقم 19413 لسنة 2025 جنح مركز شرطة بلبيس.