أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد طريق أسيوط – البحر الأحمر الصحراوي الشرقي، في نطاق مدينة أسيوط الجديدة باتجاه مدينة الرحاب، فجر اليوم الثلاثاء، حادثًا مروريًا مروعًا إثر تصادم أتوبيس تابع لإحدى شركات النقل الجماعي بسيارة نصف نقل، ما أسفر عن انقلاب الأتوبيس وإصابة 32 شخصًا بإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.

وفور تلقي غرفة عمليات محافظة أسيوط بلاغًا بالحادث، تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف إلى موقع التصادم، كما تم تفعيل خطة الإسناد والدعم، بمشاركة فرعي هيئة الإسعاف بمحافظتي المنيا وسوهاج، اللذين أرسلا 4 سيارات إسعاف إضافية، إلى جانب أكثر من 45 فردًا من الأطقم الإسعافية وفرق الدعم اللوجستي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي الرعاية الطبية، فيما جرى تحويل عدد من الحالات إلى مستشفى أسيوط الجامعي وفقًا لتقييم الحالة الصحية لكل مصاب. كما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية.

وتابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطورات الحادث لحظة بلحظة، ووجّه بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين، ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للمتضررين، والتنسيق مع الجهات المعنية من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية وبيان ملابسات الحادث.

وحصل موقع مصراوي" على قائمة بأسماء المصابين، والتي تضمنت رجالًا ونساءً وأطفالًا من مختلف الأعمار، من بينهم:"ادهم .ج.ع" 16عامًا، و"على.ج.ع" 24 عامًا، و"شريف.ع.س" 31عامًا، و"شروق.م.ا" 27 عامًا، و"فتحية.س.غ" 54 عامًا، و"نورا.م.ع" 27 عامًا، و"سلمى.م.ع" 16 عامًا، و"عنتر.س.م" 45 عامًا، و"أحمد.م.ا" 23 عامًا، و"عبير.ح.ا" 27 عامًا.

كما أصيب" "يزن.ع.خ" 4 أعوام، و"فارس.ع .خ" عامين، و"محمود.ع.ي" 28 عامًا، و"محمد.ك.ع" 23 عامًا، و"جمال.ح.ز" 35 عامًا، و"السيد.م.ا" 53 عامًا، و"محمد.م.ع" 27 عامًا، و"علاء.خ.س" 27 عامًا، و" شنوده.ص.ي" 17 عامًا، و"يعقوب.م.ل" 50 عامًا، و"محمد.ع.م" 20 عامًا، و"مروان.ي.م" 19 عامًا، و"مجدي.يعقوب.موسى" 19 عامًا، و"أميره.ع.ع" 14عامًا، و"شرين.م.ع" 44عامًا، و"جنا.م.ب" 17 عامًا، و"الاء.أ.ع" 35 عامًا، و"هاني.د.س" 27 عامًا، و"اسلام.م .ح" 17 عامًا، و"شنودة.ر.ف" 21 عامًا، و"رؤى.ص.م" 20 عامًا، و"محمد .ص.ن" 29 عامًا.

