الربان ولاء حافظ يسجل رقمًا عالميًا بأطول غطسة لمريض شلل رباعي (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

حقق الربان ولاء حافظ، أحد مرشدي هيئة قناة السويس وبطل القوات الخاصة البحرية، إنجازًا تاريخيًا باسم مصر، بعد تحطيمه الرقم القياسي العالمي في موسوعة "جينيس" لأطول غطسة لمريض شلل رباعي، بالبقاء تحت الماء 6 ساعات و4 دقائق و45 ثانية متواصلة، متحديًا إصابته التي لم تمنعه من تحقيق حلم انتظره خمس سنوات منذ آخر محاولاته عام 2020.

وجاء الإنجاز خلال فعالية أُقيمت اليوم الإثنين بمجمع حمامات السباحة التابع لهيئة قناة السويس، بحضور اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر السابق، وسامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، إضافة إلى ممثلي موسوعة "غينيس" وفريق طبي للإشراف على المحاولة.

ونجح ولاء حافظ في كسر الرقم القياسي العالمي، محققًا إنجازًا غير مسبوق يجسد عزيمة وإرادة الإنسان المصري في مواجهة التحديات.

وقبيل المحاولة، حرص محافظ الإسماعيلية على مؤازرة البطل المصري، مؤكدًا أن نجاحه وسام فخر لمصر ورسالة أمل لكل من يواجه صعوبات صحية أو بدنية. كما أشاد الحضور بروحه القتالية وإصراره، معتبرين إنجازه نموذجًا يحتذى في الإرادة والتحدي، ونجاحًا يرفع اسم مصر في المحافل العالمية.