إصابة شاب في تصادم بين "تريلا" ودراجة نارية بالمنوفية

01:28 م الإثنين 11 أغسطس 2025
    إصابة شاب (2)
المنوفية - أحمد الباهي:

شهد طريق "بركة السبع - شبين الكوم" بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الإثنين، حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة نقل ثقيل، أسفر عن إصابة شاب بإصابات بالغة الخطورة.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد باستقبال مستشفى بركة السبع العام شابًا يُدعى "محمد. س. ل"، 36 عامًا، مقيم بقرية هورين، مصابًا على خلفية اصطدام دراجته النارية، التي تحمل أرقام "م.ط.و – 8952"، بسيارة نقل ثقيل "تريلا" على الطريق.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى بسيارة إسعاف لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شاب تريلا دراجة ناري المنوفية
