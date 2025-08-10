إعلان

حريق يلتهم محلًا بقرية في المنيا.. والحماية المدنية تتدخل (صور)

11:36 م الأحد 10 أغسطس 2025
    حريق يلتهم محلًا بقرية في المنيا
المنيا - جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، على حريق نشب في أحد المحلات بقرية برطباط الجبل، وتسبب في أضرار مادية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بنشوب حريق في محل كائن بالطابق الأول بأحد المنازل، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بعربتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو وفيات، وانحصرت الخسائر في تلفيات مادية.

رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حريق محل المنيا مغاغة
