بالخرطوش.. إصابة 3 أشخاص في حرب شوارع بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

اندلعت مشاجرة، مساء اليوم الأحد، أمام سوبر ماركت الندى بمدخل قرية الواصفية في محافظة الإسماعيلية، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة.

تلق أجهزة الأمن بلاغًا بالحادث، حيث تبين إصابة: إسماعيل جمعة عبد الرحمن علي، 17 عامًا، مقيم بـ"ك2" عزبة عبد الرحيم، مصاب بجرح طوله نحو 5 سم باليدين، وكريم أحمد جمعة عبد الرحمن، 18 عامًا، مقيم بـ"ك2" عزبة عبد الرحيم، مصاب بطلق خرطوش بالوجه، ومحمد إسماعيل محمد، 14 عامًا، مقيم بالمستقبل، مصاب بطلق خرطوش بالوجه والبطن.

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.