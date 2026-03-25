تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، في الفترة المسائية جهود الأجهزة التنفيذية ومجالس المدن والأحياء في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار، من داخل مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، وذلك إثر موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد.

اطلاع على موقف الشوارع والميادين

واطلع المحافظ، من خلال شاشات المركز، على موقف الشوارع والميادين الرئيسية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية مازالت تعمل بكامل طاقتها في الميدان، مع استمرار عمليات شفط المياه لضمان تسيير حركة المرور ومنع وجود أي معوقات بالطرق العامة.

تعليمات صارمة للمتابعة والصيانة

أصدر المحافظ تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بالمتابعة الدورية والمستمرة لتطهير خطوط صرف مياه الأمطار، والتركيز على المناطق الحيوية مثل الأنفاق وأسفل وأعلى الكباري. كما وجه بسرعة مراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة، والأسلاك، والمحولات الكهربائية، والتأكد من إحكام غلق أغطية بالوعات الصرف، واتخاذ كافة إجراءات الصيانة الفورية لتجنب أي مخاطر قد تهدد سلامة المواطنين أو الممتلكات.

غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة، وتعمل بالتنسيق اللحظي مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية والوحدات المحلية، لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل الفعال مع تداعيات الحالة الجوية غير المستقرة.