تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الجهات المعنية تقلبات الطقس والأحوال الجوية ، وخاصة هيئة النقل النهرى التى قررت إغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل ، وأيضاً بمسطح بحيرة ناصر بعد تعرض المحافظة لعاصفة ترابية شديدة محملة بالأتربة والرمال نتج عنها إنخفاض مستوى الرؤية الأفقية .

مراجعة جاهزية شبكات الصرف الصحي

وشدد محافظ أسوان على ضرورة مراجعة جاهزية شبكات الصرف الصحي والبالوعات والتأكد من كفاءتها فى تصريف مياه الأمطار ، بالإضافة إلى التأكد من عزل أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين حفاظًا على سلامة المواطنين.

تعليمات ونصائح للسائقين

فيما قامت إدارة المرور بالتنبيه على سائقي السيارات و المركبات بتوخي الحذر فى حالة حدوث أى تقلبات جوية وذلك أثناء قيامهم بالسير فى الطرق السريعة كالصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى ، وأيضاً طريق أسوان / القاهرة الزراعى ، والطرق الداخلية .

نصائح وتعليمات للمواطنين

كما تهيب المحافظة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر خلال فترات نشاط الرياح المثيرة للأتربة ، وخاصة أثناء القيادة ، مع تجنب الوقوف بالقرب من أعمدة الإنارة أو الأشجار واللافتات المعدنية أثناء العواصف ، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والصفحة الرسمية لمحافظة أسوان للإطلاع على آخر المستجدات أولاً بأول .

تحذيرات هيئة الأرصاد

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازى مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ، يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة ، مع احتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق.

وقف الملاحة النهرية

ومن جانبه أوضح المهندس بحرى سامى البربرى مدير الملاحة النهرية بمصر العليا بأنه تم إيقاف الملاحة النهرية بصورة تامة ، مع حظر ممارسة أى أنشطة ملاحية لأى نوع عائمات نهرية بالنطاق والحدود الإدارية والجغرافية للمحافظة بالكامل ، وسيتم معاودة النشاط الملاحى مرة أخرى حال تحسن الأحوال الجوية .

وشدد محافظ أسوان على أي عائمة مبحرة حالياً بالفعل ، وتعذر الرؤية عليها، مع التوقف على جانب المسار الملاحى، وتأمين التموضع ، وإنارة كامل أنوار جانبى المركب والمسطح الشمس ومقدمتها ومؤخرتها ، مع تأمين محتويات المسطح الشمسى .