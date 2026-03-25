شلالات من قمم الجبال.. "سانت كاترين" تحت حصار السيول والأمطار الغزيرة -صور

كتب : رضا السيد

08:33 م 25/03/2026
    الثلوج
    اجواء باردة
    أمطار غزيرة
    ثلوج خفيفة تتساقط
    أمطار بسانت كاترين
    ثلوج على مدينة سانت كاترين
    رذاذ الثلوج على المدينة

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، تساقط أمطار غزيرة، وأسفرت عن حدوث سيول متوسطة الحدة في بعض المناطق، كما شهدت انخفاض شديد في درجات الحرارة مع حلول الليل و تساقط رذاذ الثلج.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد تساقط أمطار على فترات متقطعة، وهذه الأمطار كونت شلالات مياه تتساقط من قمم الجبال، وتجمعت تحت سفح الجبال لتندفع في مجراها على شكل سيول متوسطة الحدة، إضافة إلى تساقط رذاذ الثلج على بعض المناطق بالمدينة.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، متابعة مجرى السيول على مدار الساعة لمتابعة خطوط سيرها في مجرى السيل المخصص لها، تمهيدا لبدء رفع الإطماءات التي تخلفها في مجرى السيل.
تنفيذ خطة الطوارئ.

مجابهة تداعيات حالة الطقس

وأوضح أنه يوجد تواصل مع كافة الجهات المعنية التي تساهم في تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالمدينة، للتعامل مع تداعيات حالة الطقس على مدار الساعات المقبلة.

وتعرضت محافظة جنوب سيناء لموجة من الطقس السيئ حيث غطت السحب سماء المدن وتساقطت أمطار غزيرة على مدن : الطور، شرم الشيخ، سانت كاترين، دهب"، وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى والتنسيق مع كافة الجهات المهنية لمتابعة مجرى السيول، ورصد أي آثار تدميرية لها.

جنوب سيناء ثلوج جبال أمطار الطقس

