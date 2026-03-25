كمين اللصوص لسرقة موتوسيكل.. مقتل طفل طعنًا بطريق الطابية بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

07:39 م 25/03/2026

الطفل المجني عليه

قُتل طفل وأصيب آخر طعنًا بأسلحة بيضاء بعدما تعدى عليهم 3 أشخاص في منطقة الطابية بحي المنتزه ثان شرقي الإسكندرية، وذلك لسرقة دراجة بخارية "موتوسيكل" منهما.

بلاغ من مستشفى بمقتل طفل

كان قسم شرطة المنتزه ثان تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد وصول طفلين بهما إصابات طعنية متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وتوفي الأول متأثرًا بإصابته وحجز الثاني، لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم، وتبين من الفحص أن المجني عليه "ع.ال" 14 سنة، استقل دراجة بخارية "موتوسيكل" ملك شقيقه لتوصيل صديقه إلى أحد المستشفيات.

كمين في طريق مظلم

وكشفت التحريات اعتراض 3 أشخاص الطفلين في أحد الطرق المظلمة بمنطقة الطابية وحاولا سرقة الدراجة النارية منهما بالإكراه إلا أنهما قاومهما فتعدوا عليهم طعنًا بالأسلحة البيضاء.

سرقة دراجة نارية

ووفقًا للتحريات استولى المتهمين على الدراجة النارية وترك الطفلين غارقين في دمائهما وفرا هاربين، ليلفظ الأول أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته فيما لا يزال الثاني في المستشفى.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وألقي القبض على المتهمين ورى إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

جريمة قتل دراجة نارية سرقة قسم شرطة المنتزه ثان الإسكندرية الطابية

أحدث الموضوعات

مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي
رياضة محلية

مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي
براءة طبيب النساء المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي
حوادث وقضايا

براءة طبيب النساء المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي

عراقجي: لا نخطط لأي مفاوضات مع واشنطن
شئون عربية و دولية

عراقجي: لا نخطط لأي مفاوضات مع واشنطن
بعد براءة المتهم. . محامٍ يكشف مفاجأة بشأن فتاة الأتوبيس: ليس لها حق الاستئناف
حوادث وقضايا

بعد براءة المتهم. . محامٍ يكشف مفاجأة بشأن فتاة الأتوبيس: ليس لها حق الاستئناف
تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع
علاقات

تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع

* ترامب يتوعد إيران بـ"فتح أبواب الجحيم" إذا لم تتقبل هزيمتها عسكريًا (البيت الأبيض)
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟