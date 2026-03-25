قُتل طفل وأصيب آخر طعنًا بأسلحة بيضاء بعدما تعدى عليهم 3 أشخاص في منطقة الطابية بحي المنتزه ثان شرقي الإسكندرية، وذلك لسرقة دراجة بخارية "موتوسيكل" منهما.

بلاغ من مستشفى بمقتل طفل

كان قسم شرطة المنتزه ثان تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد وصول طفلين بهما إصابات طعنية متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وتوفي الأول متأثرًا بإصابته وحجز الثاني، لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم، وتبين من الفحص أن المجني عليه "ع.ال" 14 سنة، استقل دراجة بخارية "موتوسيكل" ملك شقيقه لتوصيل صديقه إلى أحد المستشفيات.

كمين في طريق مظلم

وكشفت التحريات اعتراض 3 أشخاص الطفلين في أحد الطرق المظلمة بمنطقة الطابية وحاولا سرقة الدراجة النارية منهما بالإكراه إلا أنهما قاومهما فتعدوا عليهم طعنًا بالأسلحة البيضاء.

سرقة دراجة نارية

ووفقًا للتحريات استولى المتهمين على الدراجة النارية وترك الطفلين غارقين في دمائهما وفرا هاربين، ليلفظ الأول أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته فيما لا يزال الثاني في المستشفى.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وألقي القبض على المتهمين ورى إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.